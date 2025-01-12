Dışişleri Bakanı Fidan, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Lavrov ile Kritik Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, önemli uluslararası meselelerin ele alındığı bir zemin oluşturdu.

Görüşmenin Temel Konuları

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Lavrov'un telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler, enerji güvenliği ve Ukrayna'daki durum üzerinde duruldu. Bu konuların, uluslararası diplomasi açısından kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.