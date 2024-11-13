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Dışişleri Bakanı Fidan, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 20:41
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile kritik bir telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ve Lavrov, görüşme sırasında ikili ve bölgesel konuları değerlendirerek, iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Bu telefon görüşmesi, Türkiye ve Rusya'nın mevcut işbirliği ve gelecekteki politikaları açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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