Dışişleri Bakanı Fidan SAHA EXPO Fuarı'nı Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan SAHA EXPO Uluslararası Fuarı'nı İnceledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı ziyaret etti. Fidan, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte stantları gezdi.

Fuar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle düzenleniyor. Ayrıca, Anadolu Ajansı küresel iletişim ortaklığı yapıyor.

Fidan'nın Açıklamaları

X sosyal medya hesabından fuarla ilgili düşüncelerini paylaşan Hakan Fidan, "SAHA EXPO 2024, savunma sanayimizin küresel rekabet gücünü bir kez daha gösterdi. Bu olağanüstü organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Türkiye’nin milli caydırıcılık kapasitesini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Fidan'ın yaptığı bu açıklamalar fuarın önemine ve Türkiye'nin savunma sanayiine olan katkısına dikkat çekiyor. Ziyareti sırasında çekilen fotoğraflar da sosyal medya paylaşımlarında yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Fuar Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı gezdi. Bakan Fidan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlar için hazırlanan alanı da ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Fuar Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı gezdi. Bakan Fidan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlar için hazırlanan alanı da ziyaret etti.