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Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de Yeni Bir Savaş İstemiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Suriye'deki durumu değerlendirdi, savaşlara doymuş durumda olduğumuzu vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 01:34
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 01:34
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de Yeni Bir Savaş İstemiyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de Yeni Bir Savaş İstemiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk canlı yayınında Suriye'deki durumu değerlendirerek, "Suriye'de kimse yeni bir savaşı, yeni bir çatışmayı görmek istemiyor. Savaşlara çatışmalara doymuş durumdayız." dedi.

Terör Örgütü PKK/YPG'nin Temas Çabaları

Bakan Fidan, terör örgütü PKK/YPG'nin temas arayışları içinde olduğunu belirtti. Fidan, İsrail ile olan ilişkilerin dolaylı ya da doğrudan etkilerine de dikkat çekti. "Bu süreç, dikkatle takip edilmesi gereken bir süredir" diyerek, bölgedeki tüm temasların izlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Arap Ülkelerinin Endişeleri

Arap ülkelerinin Suriye'deki duruma dair çeşitli endişeleri bulunduğunu ifade eden Fidan, bunun bir zayıf yönetimin diğer ülkelere devrim ihraç etme endişesi olmasıyla ilgili olduğunu dile getirdi. Fidan, "Arap ülkeleri kalkınma ve halka hizmet konularına odaklanmak istiyorlar" şeklinde konuştu.

Savaşlardan Bıkkınlık

Bölgenin artık çatışmalara doymuş olduğunu belirten Fidan, "Suriye'deki yönetime güvenli ve huzurlu bir ortam oluşturulması çağrısını yapıyoruz" dedi.

Amerika'nın Politika Üzerinden Problemleri Yönetmesi

Fidan, ABD'nin müttefik ülkelerle olan problemleri idare yerine siyaset üzerinden yürüttüğünü vurguladı. "Türkiye, karşı tarafın hassasiyetlerini dikkate alarak argümanlar geliştiriyor" dedi.

DEAŞ ile Mücadelede Birlik Gerekliliği

Fidan, terör örgütü DEAŞ'ın Müslüman toplumlar için bir zehir olduğunu vurgulayarak, "Dinimizi, inancımıza düşman olanlarla mücadelede bu bizim erdemli duruşumuzdur" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Yeniden İmarı İçin Seferberlik

Bakan Fidan, Suriye'nin yeniden imarı için seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirtirken, Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok aktörün bu konuda hemfikir olduğunu ifade etti.

Şam'a Yapılan Ziyaretler

Fidan, Esed rejiminin ardından bazı Avrupa ülkelerinden gelen talepler üzerine Şam ziyaretlerini organize ettiğini aktarırken, bu durumun önemli diplomatik ilişkilerin tesis edilmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

Yeni Yönetim ve Siyasi İstikrar

Bakan Fidan, yeni Suriye yönetiminin siyasi açıdan yetenekli ve kabiliyetli olduğunu, altyapı konularında başarılı bir şekilde çalıştığını belirtti. Bu durumun Suriye'nin geleceği için belirleyici olduğunu ifade etti.

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