Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki Durumu TV100'de Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmeleri TV100'de yorumladı ve terör unsurlarının bölgede etkisiz hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 23:38
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki Durumu TV100'de Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, TV100 Canlı Yayınında Kritik Açıklamalar Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki güncel gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. TV100'deki canlı yayında, Suriye'deki terör faaliyetlerine bulaşan silahlı unsurların denklem dışına çıkarılmasının ve tüm nüfusların normal bir hayata dönmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

21. Yüzyılda Savaşın Olmaz

Bakan Fidan, bölgede yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, “Artık 21. yüzyıldayız. Sınırlarımızın yanı başında silahların kan kusması kabul edilebilir bir şey değil.” ifadesini kullandı.

Kürtlerin Eşitlik Hakları

Suriye'deki Kürtlerin eşitlik haklarının tanınmasını önemseyen Fidan, bu durumun terör örgütü PKK/YPG’nin otonomi taleplerinin bir yansıması olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtti. “Biz orada bir otonomi ya da özerklik arayışına dair bir taviz olduğunu düşünmüyoruz.” dedi.

Yeni Hükümet ve Siyasi İnisiyatif

Fidan, Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) yeni yönetimle anlaşmaya yönlendiren unsurları değerlendirerek, “Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın ilk baştan çizdiği strateji, YPG işgaline son vermek olmalıdır.” açıklamasında bulundu.

PKK’nın Silah Bırakması Çağrısı

İmralı'dan yapılan PKK'nın silah bırakması çağrısına değinen Fidan, “Yapılan çağrı tarihi bir fırsat olarak görülmeli.” diye konuştu. Örgütün kendini feshetme sürecine yönelik adım atması gerektiğini belirtti.

Avrupa'nın Güvenlik Mimarisi Üzerine Düşünceler

Fidan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girişi ile ilgili önemli bir tespit yaptı: “Eğer 2007-2008 yıllarında Türkiye, AB’ye alınsaydı, İngiltere muhtemelen AB’den çıkmamış olurdu.”

Fidan, Avrupa'nın değişen güvenlik mimarisi ile ilgili olarak, Türk ve İngiliz liderlerin bir araya gelerek güçlü bir çekim merkezi oluşturmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan, Avrupa siyasetinin karmaşıklığına dikkat çekerek, “Avrupalılar açısından hiçbir şey basit değildir.” sözleriyle durumu özetledi. (Sürecek)

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