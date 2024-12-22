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Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki Yeni Yönetimle Güçlü Destek Vurgusu Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye yönetimiyle PKK/YPG'ye karşı ortak bir duruş sergiledi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 19:22
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki Yeni Yönetimle Güçlü Destek Vurgusu Yaptı

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki Yeni Yönetimle Güçlü Destek Vurgusu Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan, "Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan (Suriye) sizlerin her zaman yanında olacaktır." diyerek Suriye halkına desteğinin süreceğini dile getirdi.

Bakan Fidan, Suriye'nin en karanlık dönemlerinin geride kaldığını ve bu süreçte tüm etnik, dini ve mezhep gruplarının daha mutlu bir gelecek için bir arada yaşayacağını ifade etti. Ayrıca, Suriye'nin güvenli, özgür ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesinin ancak Suriye halkının istemesiyle mümkün olabileceğini belirtti.

Fidan, Suriye için yaptırımların kaldırılması ve normalleşmenin sağlanmasının önemine dikkat çekti. "Bu, Suriye toplumunun yeniden inşası için gereklidir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü dönüşleri için gerekli ortamın sağlanması gerekir. Uluslararası toplum, yeni yönetime güçlü bir destek sağlamalıdır" dedi.

Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin durumu için uluslararası dayanışmanın kaçınılmaz olduğunu da vurgulayarak, "Başta Arap ülkeleri olmak üzere, tüm uluslararası toplum Suriye'deki yeni yönetimle angaje olmalıdır. Zaman, bekle ve gör dönemi değildir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği konusunda hiçbir tereddüt yoktur." şeklinde konuştu.

Fidan, PKK/YPG terör örgütü için de sert ifadeler kullandı. "PKK/YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer yok. Bu terör örgütü, Suriye halkının topraklarını işgal etmekte ve doğal kaynaklarını çalmaktadır. Suriye halkı, PKK/YPG'yle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ègdiklerine de değinen Fidan, "İsrail'in, mevcut ortamdan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasbetmesine kesinlikle müsamaha gösterilemez." dedi ve uluslararası toplumu bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

Fidan'ın açıklamaları, Suriye'nin geleceği için uluslararası dayanışmayı teşvik etmeyi ve PKK/YPG'ye karşı ortak bir direniş çağrısını içeriyor.

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