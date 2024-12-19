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Dışişleri Bakanı Fidan: 'Suriye halkının acil ihtiyaçları ötelenemez'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Jazeera'ya Suriye'de mülteci dönüşü ve YPG tehdidi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 01:19
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 01:37
Dışişleri Bakanı Fidan: 'Suriye halkının acil ihtiyaçları ötelenemez'

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, Suriye halkının acil ihtiyaçlarının bulunduğunu belirterek, "Bunlar ötelenemez. Mültecilerin Suriye'ye geri dönebilmelerini sağlamak durumundayız" dedi. Fidan, Suriye'de mevcut kurumsal sorunların ve çökün kamu hizmetlerinin tekrar işlerlik kazanması gerektiğini de vurguladı.

ABD ve YPG İlişkisi

Bakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye'deki iktidar değişikliğiyle ilgili Türkiye'nin rolüne dair iddialarını değerlendirerek, "Bu ele geçirme olarak tanımlanamaz. Suriye'de yaşananlar, halkın iradesinin yönetimi ele almasıdır" ifadelerini kullandı. YPG'nin bir terör örgütü olduğunu belirten Fidan, bu yapının kendisini DEAŞ'la mücadele eden bir grup olarak tanıtmaya çalıştığını ancak bu tanımlamanın gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Mültecilerin Geri Dönüşü

Fidan, Suriye'deki durumun normalleşmesi için sadece mültecilerin geri dönüşünün yeterli olmadığını, temel hizmetlerin sağlanması gerektiğini kaydetti. Ab Avrupa Birliği'nin yaptırımlarıyla ilgili de, "Şam yönetimi doğru adımlar atarsa, yaptırımları kaldırmaya hazırlar" dedi.

HTŞ ve Terörle Mücadele

Bakan Fidan, İdlib’de HTŞ ile ilgili gelişmeleri de değerlendirdi ve "HTŞ’nin El Kaide ve DEAŞ ile bağlantılarını kestiğini düşünüyorum" dedi. Fidan, Türkiye'nin bölgede kalıcı bir istikrar sağlamak için çalıştığını vurguladı.

İsrail ve Bölgesel Gelişmeler

İsrail'in Golan Tepelerindeki genişlemelerine değinen Fidan, "Netanyahu hükümeti intihara meyilli bir hükümet. Bu hükümet, Yahudi halkının geleceğini de tehdit ediyor" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna Orta Doğu'daki gelişmelere...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna Orta Doğu'daki gelişmelere...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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