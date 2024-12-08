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Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Komşu Ülkelerle İşbirliği Sürecek

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'nin yeniden inşası için komşu ülkelerle işbirliğine devam edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 13:15
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Komşu Ülkelerle İşbirliği Sürecek

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin yeniden inşası konusunda kritik bir açıklamada bulundu. Fidan, komşu ülkelerle işbirliği içinde, Suriye'nin yeniden inşa edilmesi amacıyla elimizdeki her türlü kapasiteyi kullanarak yeni idareyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

İşbirliği Vurgusu

Bakan Fidan, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde komşu ülkelerin önemine değindi. Bu süreçte, diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık yetkilileri, Suriye'deki gelişmelerin, Türkiye ile komşu ülkelerin ilişkilerini derinleştireceğini öngörüyor. Bu bağlamda, Fidan'ın açıklamaları, bölgedeki barış ve güvenliğin tesis edilmesi adına umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

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