Dışişleri Bakanı Fidan: Suriyeli Kardeşlerimiz için Yeni Bir Dönem Başlıyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de Yeni Bir Dönem Başlatmayı Amaçlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Suriye'de yeni bir yönetimin kurulması ve bölge ülkelerinin bu süreçte destek vermesi gerektiğini vurguladı. Fidan, "Herkes Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yaptı. Bunların geri dönüp bu basıncın ortadan kalkması da önemli," dedi.

Türkiye ve Suudi Arabistan Arasındaki İlişkiler

Bakan Fidan, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile olan ilişkilerinin oldukça olumlu olduğunu ve bu ilişkilerin samimi bir diyalog içinde yürütüldüğünü belirtti. Her ülkenin kendi olgunluğunu tamamladığını ifade eden Fidan, dikkatli bir diplomatik yaklaşım çerçevesinde ilişkilerin sürdüğünü kaydetti. Fidan, Suudi Arabistan'ın büyük bir dönüşüm geçirdiğini ve bölge ülkeleriyle işbirliği yaparak yeni bir vizyon elde edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Suriye'de Sivil ve Demokratik Bir Yönetim

Fidan, Suriye'deki yeni dönemde bazı zorlukların oluşabileceğini belirterek, bölge ülkeleri olarak Şam'daki yeni yönetime destek verilmesi gerektiğine dikkat çekti. "Hem sivil hem demokratik bir devlet istiyoruz," diyen Fidan, bu süreçte ayrımcılığı teşvik etmeyen bir yönetim anlayışının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, bölgedeki güvenliğin sağlanması için katkıda bulunacaklarını ifade etti.

İsrail ile İlişkiler ve Tehdit Algısı

Fidan, İsrail'in Suriye topraklarını işgal etmemesi gerektiğinin altını çizerken, Esed'in gitmesinin İsrail için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Aynı zamanda, Suriye'nin temel sorunlarının çözülmesi gerektiğini ve bu bağlamda karşılıklı işbirliğinin önemine değindi.

Bölgesel İşbirliği için Çizilen Yol

Bakan Fidan, Suriye’nin yeniden inşasında yardımcı olabileceklerini belirterek, bölgenin otantik halkları olan Kürtler, Araplar ve Türkmenlerin kendi topraklarında yaşama hakkına sahip olduğunun altını çizdi. PKK’nın Suriye'deki varlığının sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Geçmişteki İletişim Denemeleri

Fidan, Beşşar Esed ile son üç yıl içerisinde bir araya gelme teşebbüsü olduklarını ancak bu teklifin kabul edilmediğini ifade etti. Bu durum, Suriye'nin geleceği açısından belirsizliği artırıyor.

Tüm bu açıklamalar, Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye’nin durumu ve bölgesel istikrar konularındaki yaklaşımını uluslararası platformda göstermektedir.