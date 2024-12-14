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Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli Muhaliflerin Durumunu Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli muhaliflerin zaferine dair kritik açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin stratejisini paylaştı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 01:16
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 01:16
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli Muhaliflerin Durumunu Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli Muhalifler Üzerine Önemli Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında katıldığı bir programda Suriyeli muhaliflerin durumunu ve Türkiye'nin stratejisinin detaylarını aktardı. Fidan, Suriyeli muhaliflerin uzun yıllardır Suriye rejimiyle mücadelesinin ardından vatanlarını yeniden almak için harekete geçtiklerini belirtti. "Şimdi vatanlarını tekrar alıyorlar bunlar. Tabii ki ülkenin bütünlüğünü sağlama yolunda adım atacaklar," dedi.

Rusya'nın Suriye'deki Askeri Varlığı

Bakan Fidan, Rusya'nın Suriye'deki tüm unsurlarını çekme sürecine değinerek, “Bundan sonra belli ekipmanları ve malzemeleri hava yoluyla muhtemelen taşıyacaklar Rusya’ya” ifadesini kullandı. Ayrıca, Suriye’deki askeri durumun nasıl gelişeceğini takip edeceklerini vurguladı.

Türkiye-ABD İlişkileri ve PYD/YPG Meselesi

Fidan, PYD/YPG meselesinin Türkiye'nin ulusal güvenliği için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, ABD'nin bu konudaki tutumunun her zaman zıt olduğunu belirtti. “Biz bu konuyu mümkün olan en yüksek ciddiyetle ele almış bir ülkeyiz,” diyerek Türkiye’nin tutumunu net bir şekilde ifade etti.

YPG'nin Geleceği ve Türkiye'nin Stratejisi

Bakan Fidan, “YPG'nin elimine edilmesi bizim stratejik hedefimiz,” diyerek, YPG’nin Suriye’deki varlığının sona erdirilmesi için atılacak adımları da açıkladı. Fidan, YPG ve onun dışında kalan uluslararası terörist unsurların Suriye'den ayrılması gerektiğini ifade etti.

DEAŞ ile Mücadele ve YPG'nin Rolü

Bakan Fidan, Batılı ülkeleri DEAŞ tutuklularının geri alınması konusunda eleştirerek, “Şantaja maruz kalan ülkelerin PKK’ya tepki göstermesi gerekirken Türkiye’ye dönüp 'harekat yapmayın' diyorlar,” şeklinde konuştu.

Suriyelilerin Ülkeye Dönüşü

Fidan, Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili umut dolu görüşlerini paylaştı: “Herkes kendi yuvasına, ait olduğu yere dönmek ister muhakkak,” diyerek şartların iyileşmesi durumunda geri dönüşlerin artacağını vurguladı.

Fidan ve Blinken Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesine de değinen Fidan, Gazze'deki ateşkesin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Geçmişteki olası senaryoları değerlendirerek, çözüm için umut taşımanın önemini dile getirdi.

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