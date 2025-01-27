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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Ziyaretine Çıkıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyaretle ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 13:03
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Ziyaretine Çıkıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'ı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Suudi Arabistan'a önemli bir ziyarette bulunacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan'ın görüşmelerinde iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin güçlenmesi ve ticaret hacminin artırılması konularına vurgu yapması bekleniyor.

İşbirliklerinin Derinleştirilmesi Hedefleniyor

Bakan Fidan'ın, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin ikili işbirliğini derinleştiren önemli bir mekanizma olduğunu belirtmesi öngörülüyor. Fidan, ayrıca uluslararası toplumun Suriye'deki yeni yönetimle ilişkilerini artırmasının önemini vurgulayarak, Suudi Arabistan'ın bu yöndeki yaklaşımını takdirle karşılayacak.

Gazze'deki Ateşkes İçin Uluslararası Mücadele

Görüşmelerde, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Suudi Arabistan ile işbirliği yapma konusundaki kararlılığını da vurgulaması bekleniyor. Ayrıca Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırması gerektiğine dikkat çekecek.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Fidan'ın, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın iki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesi için yakın işbirliği yapmasının önemine de değinmesi öngörülüyor. Ziyaret vesilesiyle, 2016 yılında kurulan Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları gündeme gelecek. Koordinasyon Konseyi’nin ikinci toplantısının ilerde Riyad'da dışişleri bakanları başkanlığında yapılması planlanıyor.

Türkiye-Suudi Arabistan İlişkilerinde Gelinen Nokta

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler güçlenmeye devam ediyor. İkili ticaret hacminin 2024'te yaklaşık 8 milyar dolar olması öngörülüyor ve bu miktarın yarısını Türkiye'nin ihracatı oluşturuyor. Türk müteahhitlik firmalarının Suudi Arabistan'da yürüttüğü 400'den fazla proje de dikkat çekiyor. Ayrıca, Türkiye'nin gelişen savunma sanayi sektörü Suudi Arabistan'ın ilgisini çekmeye devam ediyor.

İki ülke, Filistin ve Suriye gibi bölgesel konularda da sıkı bir işbirliği ve diyalog yürütüyor. Türkiye ve Suudi Arabistan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyesi ülkeler olarak bu konuda çalışmalarını sürdürmekte.

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