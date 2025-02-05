DOLAR
35,94 -0,03%
EURO
37,46 -0,29%
ALTIN
3.311,98 -0,85%
BITCOIN
3.515.616,86 1,02%

Dışişleri Bakanı Fidan: Terörsüz Türkiye Vurgusu

Dışişleri Bakanı Fidan, terörle mücadelede bağımsız ve kararlı adımların önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:25
Dışişleri Bakanı Fidan: Terörsüz Türkiye Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin önemli ifadelerde bulundu. Fidan, "(Terörsüz Türkiye) Hiç kimseden icazet beklemeden sadece ülkenin lehine, ülkenin bağımsız kararıyla bu kavgayı verebilmek fevkalade önemli" şeklinde konuştu.

Özgürlük ve Bağımsızlık Vurgusu

Bakan Fidan, Türkiye'nin kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğini ve uluslararası işbirliklerinin bu süreçte nasıl bir rol oynayacağına dikkat çekerken, bağımsızlığın önemine de vurgu yaptı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin terörle mücadelesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fidan, Erdoğan ve Miçotakis Görüşmesini Duyurdu
2
Madenciler, 6 Şubat Depremlerinde Hayat Kurtaran Yöntemleriyle Zahmetli Kurtarma Çalışmalarında Ter döktü
3
Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: Üzerinde 300 Altın Sikke ile Yakalandı
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya Sert Tepki
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Çarpıcı Açıklama: Trump'ın Gazze Planı Eleştirildi
6
Sakarya ve Çevresinde Kar Yağışı Etkili Oldu
7
ABD Gümrük Muhafaza Dairesinin Gözaltı Merkezleri Kapasitesini Aştı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı