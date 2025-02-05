Dışişleri Bakanı Fidan: Terörsüz Türkiye Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin önemli ifadelerde bulundu. Fidan, "(Terörsüz Türkiye) Hiç kimseden icazet beklemeden sadece ülkenin lehine, ülkenin bağımsız kararıyla bu kavgayı verebilmek fevkalade önemli" şeklinde konuştu.

Özgürlük ve Bağımsızlık Vurgusu

Bakan Fidan, Türkiye'nin kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğini ve uluslararası işbirliklerinin bu süreçte nasıl bir rol oynayacağına dikkat çekerken, bağımsızlığın önemine de vurgu yaptı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin terörle mücadelesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını gösterdi.