Dışişleri Bakanı Fidan, Trump İle PKK İlişkisini Gözden Geçireceklerini Açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump İle PKK İlişkisini Gözden Geçireceklerini Açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın Suriye politikasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, "Trump yönetiminin PKK ile olan ilişkisini gözden geçireceğini değerlendiriyorum. Çünkü biz bu konuda ne kadar ciddi olduğumuzu kendilerine her fırsatta iletiyoruz." dedi.

Trump’ın Politika Yaklaşımları

Fidan, Trump'ın görevi devralmasından sonra olası yeni politikaları hakkında, "Benim Trump'tan aldığım izlenim, belli konularda söylemi devam ettirip kritik konuları ilk başta biraz akışına bırakacağı yönünde." ifadesini kullandı.

Suriye Politikasında Belirsizlik

Suriye'deki gelişmelere dair de konuşan Fidan, "Suriye'de Trump’ın ne yapacağı konusunda şu an çok fazla emare yok. Ancak ilk dönemindeki birtakım yaklaşımlarından hareketle, tahminler var fakat sadece bunu esas alırsak isabetli düşünmeyiz." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Güvenliği İçin Adımlar

Fidan, Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak için her türlü adıma hazır olduğunu vurgulayarak, "Bölgede bizim kendi güvenliğimizi sağlamak için her türlü adımı atacağımızı, atmaya hazır olduğumuzu Amerika görüyor." dedi.

Irak ile İlişkiler ve Kalkınma Yolu Projesi

Irak ile olan ilişkilerine de değinen Fidan, "Kalkınma Yolu Projesi'ni ekonomik ve siyasi olarak çok destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kerkük ve Türkmen İlişkileri

Kerkük konusunda ise, "PKK'nın etkisi altında kalacak bir valilik istemiyoruz." açıklamasında bulunan Fidan, Türkmen Cephesi ile olan temasların devam ettiğini belirtti.

ABD ile Terörle Mücadele İşbirliği

ABD askerlerinin bölgede askeri operasyonlara katkı sağlamadığını vurgulayan Fidan, "Amerikan askerleri adeta rehin olarak kullanılıyor." dedi.

Gazze İçin Uluslararası İnisiyatif Çağrısı

Gazze'deki durumla ilgili olarak, "Oradaki 2 milyon insanı açlıktan kurtarmanın artık tek bir yolu var; Gazze’ye gıda götürmek için uluslararası bir inisiyatif başlatılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Fidan, Gazze’deki insani krizin çözümü için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.