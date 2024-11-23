DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.404.102,45 0,58%

Dışişleri Bakanı Fidan, Trump İle PKK İlişkisini Gözden Geçireceklerini Açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump yönetiminin PKK ile ilişkilerini yeniden değerlendireceğini duyurdu ve Türkiye'nin güvenlik stratejilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 16:09
Dışişleri Bakanı Fidan, Trump İle PKK İlişkisini Gözden Geçireceklerini Açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump İle PKK İlişkisini Gözden Geçireceklerini Açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın Suriye politikasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, "Trump yönetiminin PKK ile olan ilişkisini gözden geçireceğini değerlendiriyorum. Çünkü biz bu konuda ne kadar ciddi olduğumuzu kendilerine her fırsatta iletiyoruz." dedi.

Trump’ın Politika Yaklaşımları

Fidan, Trump'ın görevi devralmasından sonra olası yeni politikaları hakkında, "Benim Trump'tan aldığım izlenim, belli konularda söylemi devam ettirip kritik konuları ilk başta biraz akışına bırakacağı yönünde." ifadesini kullandı.

Suriye Politikasında Belirsizlik

Suriye'deki gelişmelere dair de konuşan Fidan, "Suriye'de Trump’ın ne yapacağı konusunda şu an çok fazla emare yok. Ancak ilk dönemindeki birtakım yaklaşımlarından hareketle, tahminler var fakat sadece bunu esas alırsak isabetli düşünmeyiz." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Güvenliği İçin Adımlar

Fidan, Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak için her türlü adıma hazır olduğunu vurgulayarak, "Bölgede bizim kendi güvenliğimizi sağlamak için her türlü adımı atacağımızı, atmaya hazır olduğumuzu Amerika görüyor." dedi.

Irak ile İlişkiler ve Kalkınma Yolu Projesi

Irak ile olan ilişkilerine de değinen Fidan, "Kalkınma Yolu Projesi'ni ekonomik ve siyasi olarak çok destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kerkük ve Türkmen İlişkileri

Kerkük konusunda ise, "PKK'nın etkisi altında kalacak bir valilik istemiyoruz." açıklamasında bulunan Fidan, Türkmen Cephesi ile olan temasların devam ettiğini belirtti.

ABD ile Terörle Mücadele İşbirliği

ABD askerlerinin bölgede askeri operasyonlara katkı sağlamadığını vurgulayan Fidan, "Amerikan askerleri adeta rehin olarak kullanılıyor." dedi.

Gazze İçin Uluslararası İnisiyatif Çağrısı

Gazze'deki durumla ilgili olarak, "Oradaki 2 milyon insanı açlıktan kurtarmanın artık tek bir yolu var; Gazze’ye gıda götürmek için uluslararası bir inisiyatif başlatılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Fidan, Gazze’deki insani krizin çözümü için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Heyelan: 10 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Lazerle Ben Sildirme Uygulamaları Cilt Kanseri Riskini Artırıyor
3
Eskişehir'de Kar Yağışı Etkili Oldu
4
Okul Bahçesinde 18 Çeşit Sebze Yetiştiren Öğretmen: Müesser İsabetli'nin Örnek Projesi
5
Antalya'da Fırtına ve Sağanak, Seralara Büyük Zarar Verdi
6
Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı