Dışişleri Bakanı Fidan: Trump'ın Filistin Planı İki Ülke Tarafından Savunuluyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Sert Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Jazeera'ya verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına Türkiye'nin kesinlikle karşı olduğunu vurguladı. Fidan, "Bunu savunan dünyada herhalde iki ülke çıkar. Bir Amerika, bir İsrail. Onun dışında dünyanın geri kalanı buna karşı" dedi.

Türk Dış Politikasının Öncelikleri

Bakan Fidan, Türk dış politikasının önceliklerinin Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar, Karadeniz ve Akdeniz gibi bölgelerde çatışmaların yatıştırılması ve istikrarsızlık ortamının ortadan kaldırılması olduğunu bildirdi. Bu bağlamda, Fidan, "Yapıcı, başkasının güvenliğini tehdit etmeyen, herkesin toprak bütünlüğüne saygılı" bir dış politika izlediklerini belirtti.

İsrail'e Çağrı

Fidan, İsrail hükümetine de seslenerek, "Gel iki devletli çözümü kabul et. Hem Arap ülkeleriyle hem de diğer Müslüman ülkelerle barışını yap" dedi. Fidan, bu tür geniş işgal politikalarının büyük tehlikeler doğuracağını, bu nedenle Arap ülkelerinin ve Türkiye'nin işbirliği içinde olması gerektiğini söyledi.

Suriye Üzerine Değerlendirmeler

Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine dikkat çekerek, "Suriye halkı, tarihinin en zor dönemlerinde bile işgalci güçlere boyun eğmeyecek kadar cesurdur" ifadesini kullandı. PKK ve İsrail işgalinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Rolü

Bakan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili müzakerelere Türkiye'nin ara bulucu olarak katıldığını belirterek, iki taraf arasında bir anlaşmaya varılabileceğini öngördüğünü ifade etti.

Hamas'ın Rolü ve Geleceği

Fidan, Hamas'ın sadece bir kişi veya grup değil, aynı zamanda bir ideoloji olduğunu vurguladı. İşgalin sona ermemesi durumunda Filistinlilerin haklarının önünün kesilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Sudan'daki Gelişmelere Dikkat

Sudan'daki iç savaşın İslam dünyasında istenmeyen bir durum olduğunu aktaran Fidan, Türkiye'nin insani yardım çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız olduğu sürece, bizler olduğumuz sürece bu politikanın hem bölgemize hem dünyaya hayırlar getirdiğine inanıyorum" dedi. Röportajın ikinci bölümünün yarın yayınlanması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Jazeera'nın sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Jazeera'nın sorularını yanıtladı.