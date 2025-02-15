Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın Temsilcisi Kellogg ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda Bir Araya Geldiler

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Fidan ve Kellogg'un 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) çerçevesinde bir araya geldiği duyuruldu.

Bu görüşmenin, iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor. Başta güvenlik ve uluslararası ilişkiler olmak üzere birçok kritik konunun ele alındığı bu görüşme, bölgedeki dinamiklerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak gibi görünüyor.