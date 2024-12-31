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Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye-AB İlişkileri Sarkozy Öncesi Çizgiye Dönmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için Sarkozy öncesi dönemin gerilerine dönüş gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:22
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye-AB İlişkileri Sarkozy Öncesi Çizgiye Dönmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulunarak, ilişkilerin eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy öncesi düzleme geri dönmesi gerektiğini savundu. Fidan, Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırmak için Avrupa ile birleşmesi gerektiğini ifade etti.

Fransız televizyonu France 24'e verdiği röportajda Fidan, "Türkiye ve Avrupa, özellikle de Türkiye ve Fransa, Sarkozy öncesi çizgiye dönülmesi lazım" dedi. Sarkozy dönemine kadar Avrupa'nın büyük ülkelerinin Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir adım olarak gördüğünü, ancak Sarkozy'nin bu durumu değiştirerek iç siyasetin bir unsuru haline getirdiğini belirtti.

Fidan, Avrupa'nın güvenliğinin güçlendirilmesine dair iki farklı yaklaşım olduğunu kaydetti. Bu yaklaşımlardan ilki, Türkiye'nin de dahil olduğu jeostratejik bir tutum ile Avrupa'nın kendi bölgesel ağırlığını oluşturması; ikincisi ise Avrupa'nın güvenliği için diğer aktörlere bağımlı kalması şeklinde özetlendi.

Fidan, geçmişte Türkiye'nin AB'ye katılımı konusunda sağlanan net yol haritalarına dikkat çekerek, "Eğer Türkiye 2007'de veya 2008'de AB'ye üye olsaydı... O zamanlar altın zamanlardı" diyerek sürecin nasıl yanlış yönetildiğine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tekrar Sarkozy öncesi çizgiye geri dönmek zorundayız. Dolayısıyla liyakate dayalı bir üyelik yolu açılmalı. Türkiye bölgede daha etkili bir güç oluşturmak için Avrupa ile birleşmeli."

Ayrıca, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara ziyaretine de değinen Fidan, Türkiye-AB üst düzey siyasi diyaloğunun başlamasındaki olumlu izlenimlerini paylaştı: "İzlediğimiz kadarıyla von der Leyen, bu diyaloğu ilerletmek için istekli. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bu yönde ilerlemeye kesinlikle istekli."

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