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Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Suriyeli Kardeşlerinin Yanında

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in saldırganlığına dikkat çekerek Türkiye'nin Suriyeli mültecilere desteğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 23:07
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Suriyeli Kardeşlerinin Yanında

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Fidan, yaptığı açıklamada İsrail'in saldırganlık, mezalimi ve hukuksuzluklarının devam ettiğini ifade etti. Bakan Fidan, Türkiye'nin her zaman Suriyeli kardeşlerinin yanında durduğunu belirtti.

Bakan Fidan, uluslararası düzeyde yaşanan olayların önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin bu süreçte gereken desteği sağlama kararlılığını vurguladı. Türkiye, bölgede süregelen krizler karşısında Suriyeli sığınmacılara olan desteğini her zaman sürdürecek.

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