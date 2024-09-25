Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı Mevkidaşıyla New York'ta Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ummanlı Mevkidaşı Busaidi ile Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile New York'ta bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurul toplantısına katılmak için New York'ta bulunan Bakan Fidan'ın yürüttüğü temaslar çerçevesinde gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Fidan, Ummanlı mevkidaşı ile bir araya geldiği Türkevi'nde iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı.