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Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı Mevkidaşıyla New York'ta Buluştu

Bakan Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı ile New York'ta önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 08:55
Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı Mevkidaşıyla New York'ta Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ummanlı Mevkidaşı Busaidi ile Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile New York'ta bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurul toplantısına katılmak için New York'ta bulunan Bakan Fidan'ın yürüttüğü temaslar çerçevesinde gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Fidan, Ummanlı mevkidaşı ile bir araya geldiği Türkevi'nde iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı.

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