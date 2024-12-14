Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün'de Uluslararası Suriye Toplantısına Katıldı

Ürdün'ün Akabe kentinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla düzenlenen ve Suriye'deki gelişmeleri ele alacak olan uluslararası dışişleri bakanları toplantısı başladı.

Toplantıya, Ürdün, Türkiye, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır dışişleri bakanları ile AB ve BM temsilcileri de katılıyor.

Görüşmelerin ardından, dışişleri bakanlarının ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Bu toplantı, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye için gerçekleştirilen ilk uluslararası buluşma olma özelliği taşıyor.

Ürdün'ün ev sahipliği yaptığı toplantı, Arap Birliği'nin kararıyla Suriye için oluşturulan Arap Bakanlar İrtibat Komitesi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiriyor. Bu komite, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreteri'nden oluşuyor. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanları da, 12 Aralık'ta Akabe’de bölgesel bir toplantı gerçekleştirmişti.