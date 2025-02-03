Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki durum ve Filistin'deki gelişmeler gibi uluslararası konuları da kapsadı.

Fidan ve Safedi arasındaki bu görüşme, iki ülke arasındaki iş birliğini pekiştirme ve bölgesel meseleler üzerinde fikir alışverişinde bulunma amacını taşıyor. Görüşmenin detayları ilerleyen günlerde daha fazla bilgi ile kamuoyuna yansıyabilir.