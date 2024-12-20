Dışişleri Bakanı Fidan ve Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Ankara'da Buluştu

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ankara'da bir araya geldi. Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Bakan Fidan'ın Alman mevkidaşıyla gerçekleştirdiği bu buluşma, karşılıklı işbirliğinin artması ve güncel uluslararası sorunlar üzerine fikir alışverişinde bulunmak amacıyla yapıldı. İkili görüşmelerin olası sonuçları merakla bekleniyor.