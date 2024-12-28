Dışişleri Bakanı Fidan ve Blinken'dan Kritik Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li Mevkidaşı ile Telefondan Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'deki barınma alanlarına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Süreçler İçin İşbirliği Vurgusu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den alınan bilgilere göre, Fidan, görüşmede Suriye'de istikrar sağlanmasının ve geçiş döneminin düzenli bir şekilde tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Bu bağlamda, Suriye'nin yeni yönetimiyle işbirliği yapmanın kritik olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin Destek Mesajı

Fidan, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilmeyeceğini tekrarlayarak, Türkiye'nin Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğü ve güvenliğini sağlama yönündeki çabalarına destek verdiğini belirtti.

Gazze’de Kalıcı Ateşkes Çağrısı

Bakan Fidan, Blinken’a ayrıca, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanabilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.