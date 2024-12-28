DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.324.797,21 -0,22%

Dışişleri Bakanı Fidan ve Blinken'dan Kritik Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde PKK/YPG'nin Suriye'de varlığına karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 18:13
Dışişleri Bakanı Fidan ve Blinken'dan Kritik Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li Mevkidaşı ile Telefondan Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'deki barınma alanlarına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Süreçler İçin İşbirliği Vurgusu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den alınan bilgilere göre, Fidan, görüşmede Suriye'de istikrar sağlanmasının ve geçiş döneminin düzenli bir şekilde tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Bu bağlamda, Suriye'nin yeni yönetimiyle işbirliği yapmanın kritik olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin Destek Mesajı

Fidan, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilmeyeceğini tekrarlayarak, Türkiye'nin Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğü ve güvenliğini sağlama yönündeki çabalarına destek verdiğini belirtti.

Gazze’de Kalıcı Ateşkes Çağrısı

Bakan Fidan, Blinken’a ayrıca, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanabilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'daki Başkanlık Seçimleri ve Türkiye Üzerindeki Etkiler
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere İstihdam Desteği Müjdesi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Vizyonu: Uluslararası Sermaye Girişi Artıyor
4
Ardahan-Kars Kara Yolunda Ulaşım Normale Döndü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Jeopolitik Gücü Küresel Dikkat Çekiyor
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 Yılı Bütçesini Açıkladı: 1 Trilyon 569 Milyar Lira Yatırım Ayırdık
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Kredi Derecelendirmede Fark Yarattı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak