Dışişleri Bakanı Fidan ve Lammy, Suriye'deki Gelişmeleri Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Lammy arasındaki görüşmede, Suriye'deki mevcut durumun küresel ve bölgesel düzeyde olumsuz sonuçlar doğurmasını engelleyecek adımlar tartışıldı.

Bu tür diplomatik görüşmelerin, uluslararası işbirliğini güçlendirdiği vurgulandı ve Suriye meselesinin çözümünde daha etkin yolların bulunmasının önemine dikkat çekildi.