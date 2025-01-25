Dışişleri Bakanı Fidan, Yarının Irak Ziyareti ile İkili İlişkileri Güçlendirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Irak'ın başkenti Bağdat'a ziyarette bulunacak. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, bu ziyarette Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin gibi üst düzey Iraklı yetkililerle bir araya gelecek.

Görüşmelerde, Türkiye-Irak ikili ilişkilerinin gelişimi ve mevcut bölgesel meseleler ele alınacak. Fidan'ın bu bağlamda, Türkiye'nin Irak ile ilişkilerini olumlu bir gündem etrafında sürdürme kararlılığını dile getirmesi bekleniyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan 2024'te gerçekleştirdiği Irak ziyareti sonrası kurulan işbirliği mekanizmalarının etkin bir şekilde işletilmesi hedeflenecek.

Fidan'ın görüşmelerinde, Türkiye'nin Irak'ta sağlanan istikrar ve güvenlik ortamını korumanın önemine değinmesi ve İsrail'inSuriye'deki gelişmelerin Irak üzerindeki olumsuz etkilerine karşı Sudani hükümetinin çabalarına destek verdiklerini vurgulaması öngörülüyor.

Bu bağlamda, Fidan'ın Irak ve Suriye'deki yeni yönetimle yapıcı bir diyalog kurulması gerektiği mesajını iletmesi ve Irak'taki terörle mücadele anlayış birliğinin pekiştirilmesi üzerinde durması bekleniyor. Ayrıca, Irak tarafından PKK'nın "yasaklı örgüt" ilan edilmesinin önemi vurgulanacak ve Türkiye'nin bu konudaki nihai beklentileri dile getirilecektir.

Fidan'ın, PKK'nın Türkiye, Irak ve Suriye için ortak bir tehdit oluşturduğunu belirtmesi ve bölgedeki ülkelerin bu tehditle ortak mücadele etmesi gerektiği mesajını aktarması planlanıyor. Fidan, Türkiye'nin stratejik öneme sahip Kalkınma Yolu Projesi'ni destekleme niyetini de yineleyecek.

Türkiye’nin Irak ile derin tarihi, kültürel ve beşeri bağları bulunuyor ve Irak, 20 milyar dolara varan toplam ticaret hacmiyle Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında yer alıyor. İkili ilişkiler her geçen gün güçleniyor ve bu ziyaretin de bu bağlamda önemli bir adım olması bekleniyor.

Fidan, 14 Mart 2024'te Bağdat'ta düzenlediği son ziyarette iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısını yapmış ve PKK'nın ortak tehdit olduğunu vurgulamıştı.