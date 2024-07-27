Dışişleri Bakanı Fidan, Yeni Büyükelçileri Atadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yeni Atamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini güçlendirmek amacıyla yeni büyükelçilere atamalar gerçekleştirdi. Diplomatlar, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde kritik rol üstlenecek.

Yeni Görevler ve Atamalar

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim’i Lefkoşa Büyükelçisi olarak atarken, mevcut Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ise Prag Büyükelçisi olarak görevlendirdi.

Bu atamalar, Türkiye'nin dış politikasındaki önemli adımlar arasında yer almakta ve ilgili diplomatların yeni görevlerde başarılı olmaları beklenmektedir.