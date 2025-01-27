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Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan Mevkidaşı Gerapetritis ile Görüştü

Bakan Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve işbirliği konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 22:28
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan Mevkidaşı Gerapetritis ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan ve Gerapetritis'in Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu önemli görüşme, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından dikkate değer bir adım olarak değerlendirildi.

Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Hazırlıkları

Bakan Fidan ve Gerapetritis, ilerleyen dönemde yapılması planlanan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne yönelik hazırlıkları detaylı bir şekilde ele aldılar. Bu konsey, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynayacak.

Uluslararası ve Bölgesel Gelişmeler

Görüşmenin diğer bir önemli gündem maddesi ise uluslararası ve bölgesel gelişmeler oldu. İki bakan, mevcut durum ve olası işbirlikleri üzerine fikir alışverişinde bulundular.

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