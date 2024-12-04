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Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan Mevkidaşı Yerapetritis ile Brüksel'de Görüştü

Bakan Hakan Fidan, Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Brüksel'de NATO toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 12:53
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan Mevkidaşı Yerapetritis ile Brüksel'de Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan Mevkidaşı ile Brüksel'de Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Brüksel'de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fidan'ın bu görüşmesi, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde gerçekleşti. Görüşmenin detayları henüz netlik kazanmadı ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına atılan bu adım dikkat çekiyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu önemli buluşmanın vurgulandığı belirtildi. Görüşmelerin, bölgedeki istikrarın sağlanmasına katkı sunması bekleniyor.

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