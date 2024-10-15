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Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan'ı Ziyaret Edecek

Hakan Fidan, 8 Kasım'da Yunan mevkidaşıyla Atina'da görüşecek. İkili ilişkiler ve bölgesel meseleler masada.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:42
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan'ı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Fidan, 8 Kasım'da Atina'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile 8 Kasım'da Atina'da görüşmeler gerçekleştirecek. Bu ziyaret, Yerapetritis'in 5 Eylül 2023'te Ankara'yı gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinin ardından gelen bir iadeyi ziyaret niteliğinde.

Önemli Gündem Maddeleri

Fidan'ın Atina ziyareti sırasında ana gündem maddeleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında 2025 yılında planlanan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları yer alıyor.

İkili İlişkilerin Geliştirilmesi

Yetkililere göre, Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkilerdeki olumlu ivmeyi koruma isteği bulunmakta. Ankara, iki ülkenin yararına olacak işbirlikleri üzerine odaklanarak, gerginliği tırmandırıcı eylemlerde kaçınmayı hedefliyor.

Ege Meselesi Üzerine Görüşmeler

Yetkililere göre, Ege meseleleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. İki tarafın pozisyonlarında belirgin bir değişiklik olmamakla birlikte, Türkiye'nin çeşitli konularda uluslararası hukuka uygun çözümler arayışı sürüyor.

Heybeliada Ruhban Okulu ve Azınlıklar

Türkiye, Yunanistan'ın azınlık konularında yaklaşımını eleştirirken, uluslararası toplumu ilgilendiren insan hakları meselelerine de dikkat çekiyor. Heybeliada Ruhban Okulu gibi konular, müzakerelerde önemli bir yer teşkil etmekte.

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