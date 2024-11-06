DOLAR
34,23 0,15%
EURO
36,81 1,98%
ALTIN
2.994,63 0,85%
BITCOIN
2.526.755,74 -6,28%

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan’ı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Kasım’da Yunanistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:01
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan’ı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Fidan Yunanistan’ı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in daveti üzerine 8 Kasım'da Yunanistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Ziyaretin Detayları

Elde edilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Yerapetritis ile gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkilerin farklı yönlerini masaya yatıracak. Ayrıca, gelecek yıl Ankara’da gerçekleştirilecek olan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) 6. toplantısının hazırlıkları da ele alınacak.

İlişkilerin Gelişimi

Türkiye ve Yunanistan arasındaki işbirliğinin güçlenmesi ve sorunların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması için YDİK, "Siyasi Diyalog", "Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı" ve "Güven Artırıcı Önlemler" gibi çeşitli mekanizmalar kullanılmakta. Son iki yılda ikili ilişkilerde olumlu bir ivme gözlemleniyor.

YDİK Toplantısı ve Anlaşmalar

YDİK'nin 5. toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis eş başkanlığında 7 Aralık 2023'te Atina'da gerçekleşmişti. Bu toplantıda, Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'nin yanı sıra 15 farklı anlaşma, protokol ve ortak açıklama imzalandı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan’ın daveti üzerine 13 Mayıs’ta Ankara’ya çalışma ziyareti yapmıştı.

Ticaret Hacminde Artış

2023 yılı itibarıyla Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticaret hacmi, 5,8 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı ve yıl sonunda bu rakamın 6 milyar dolara çıkması bekleniyor. Özellikle denizcilik ve turizm alanlarında da işbirliğinin artması planlanıyor. İpsala-Kipi sınır kapısında ikinci köprü inşasına yönelik çalışmaların da önümüzdeki dönemde başlaması öngörülüyor.

Türkiye’nin Beklentileri

Türkiye, Ege sorunlarının birbirleriyle bağlantılı bir bütün olarak ele alınması gerektiği konusunda Yunan tarafına mesajlarını iletiyor. Türkiye, Atina Bildirgesi’ne uygun şekilde her türlü provokasyondan kaçınılması gerektiğine dair beklentisini bu süreçte sürekli olarak vurguluyor. Ayrıca Batı Trakya Türk Azınlığı'nın durumu ve Türk soydaşların hakların korunması yönünde de Yunan tarafına taleplerini iletmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Biga'da Orman Yangınına Müdahale
2
Siber Güç Türkiye 2024 Zirvesi Başladı
3
Bahçelievler'deki Özel Okulda Yangın: Durum Kontrol Altında
4
Karadeniz'de Yosunlardan Biyoplastik ve Gübre Üretimi
5
Aksakal, Bülent Ecevit'i Anarken Demokratik Solun Değerlerine Vurgu Yaptı
6
Irak ve Suriye'de Teröristlere Darbe
7
İsrail Güçlerinden Gazze'ye Bombardıman: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?