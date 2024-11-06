Dışişleri Bakanı Fidan Yunanistan’ı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in daveti üzerine 8 Kasım'da Yunanistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Ziyaretin Detayları

Elde edilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Yerapetritis ile gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkilerin farklı yönlerini masaya yatıracak. Ayrıca, gelecek yıl Ankara’da gerçekleştirilecek olan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) 6. toplantısının hazırlıkları da ele alınacak.

İlişkilerin Gelişimi

Türkiye ve Yunanistan arasındaki işbirliğinin güçlenmesi ve sorunların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması için YDİK, "Siyasi Diyalog", "Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı" ve "Güven Artırıcı Önlemler" gibi çeşitli mekanizmalar kullanılmakta. Son iki yılda ikili ilişkilerde olumlu bir ivme gözlemleniyor.

YDİK Toplantısı ve Anlaşmalar

YDİK'nin 5. toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis eş başkanlığında 7 Aralık 2023'te Atina'da gerçekleşmişti. Bu toplantıda, Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'nin yanı sıra 15 farklı anlaşma, protokol ve ortak açıklama imzalandı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan’ın daveti üzerine 13 Mayıs’ta Ankara’ya çalışma ziyareti yapmıştı.

Ticaret Hacminde Artış

2023 yılı itibarıyla Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticaret hacmi, 5,8 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı ve yıl sonunda bu rakamın 6 milyar dolara çıkması bekleniyor. Özellikle denizcilik ve turizm alanlarında da işbirliğinin artması planlanıyor. İpsala-Kipi sınır kapısında ikinci köprü inşasına yönelik çalışmaların da önümüzdeki dönemde başlaması öngörülüyor.

Türkiye’nin Beklentileri

Türkiye, Ege sorunlarının birbirleriyle bağlantılı bir bütün olarak ele alınması gerektiği konusunda Yunan tarafına mesajlarını iletiyor. Türkiye, Atina Bildirgesi’ne uygun şekilde her türlü provokasyondan kaçınılması gerektiğine dair beklentisini bu süreçte sürekli olarak vurguluyor. Ayrıca Batı Trakya Türk Azınlığı'nın durumu ve Türk soydaşların hakların korunması yönünde de Yunan tarafına taleplerini iletmeye devam ediyor.