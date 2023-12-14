Dışişleri Bakanı: Gazze'de ateşkes yapılmasında tek engel ABD!

Türkiye, Gazze’deki İsrail saldırılarını durdurmak ve Filistin halkına destek olmak için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler’de Gazze için ateşkes kararı alındığını, ancak ABD’nin bu karara engel olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, düzenledikleri basın toplantısında, Gazze'deki İsrail katliamı ve ateşkes beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Savaşın durması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin çabalarını sürdüreceğini belirten Bakan Fidan, yarın Norveç'in başkenti Oslo'da çeşitli Avrupa ülkeleri yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti. Fidan'ın açıklamasına göre, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi ülkelerin temsilcileriyle bir araya gelinerek Gazze'deki son durum değerlendirilecek.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki son oylamayla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını talep eden kararın 153 ülkenin 'evet' oyu ile kabul edildiğini hatırlattı. "Biliyorsunuz, benzer bir karar daha önce sadece 121 oyla kabul edilmişti. Arada geçen sürede ciddi bir artış oldu" diyerek ekledi:

"Evvelce çekimser kalan veya aleyhte oy kullanan birçok ülkenin de Filistin'in yanında durma kararı aldığını gördük. Bu uluslararası camianın zulmün bitirilmesi yönündeki iradesini açıkça gözler önüne sermekte. İsrail'i destekleyenlerin bu tabloyu iyi anlaması gerekiyor. Ancak bu da yetmiyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz. Şu anda Gazze'de ateşkes ile katliam arasında sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri duruyor. Bizim ve uluslararası toplumun mesajı net. Filistinliklere uygulanan zulüm sona ermeli, hemen ateşkes ilan edilmeli, barış süreci başlatılmalıdır."