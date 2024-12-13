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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nı Tamamladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın başarıyla sona erdiğini duyurdu ve önemli hedefleri belirlediklerini ifade etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 20:52
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nı Tamamladı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan 15. Büyükelçiler Konferansı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi. Fidan, X sosyal medya platformu aracılığıyla yaptığı paylaşımda, konferansın önemli detaylarını aktardı.

Dünya Çapında Değerlendirmeler

Bakan Fidan, konferansta dünyanın dört bir yanında görev yapan büyükelçiler ve merkez teşkilat yöneticileriyle bir araya gelerek, Türkiye'nin dış politika hedeflerini, küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdiklerini, ayrıca gelecek dönem için yol haritalarını belirlediklerini ifade etti.

Panele Dair Detaylar

Konferans çerçevesinde 7 panel ve 16 tematik oturum gerçekleştirildi. Bu oturumlarda savunma, güvenlik, ekonomi, finans, bağlantısallık, sanayi, ulaştırma, adalet, iletişim, çevre, enerji, göç ve kültür gibi önemli dış ilişkiler konularında istişarelerde bulunuldu.

Uyum ve Eşgüdüm Vurgusu

Bakan Fidan, büyükelçileri, bakan ve kurum başkanlarıyla bir araya getirdikleri panellerde, dış ilişkilerde uyum ve eş güdümü güçlendirmenin önemini vurguladığını, karar alma süreçlerini bütüncül bir anlayışla ele alabilmek için tartışmalar yaptıklarını dile getirdi. Konferansta gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantıları ve akademik panellerle geleceğe yönelik vizyonlar kritik bir bakış açısıyla değerlendirildi.

Yeni Hedeflerle Geri Dönüş

Görev yerlerine dönecek büyükelçilerin, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için yeni bir heyecan ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Fidan, konferans sonuçları doğrultusunda belirledikleri hedefleri yakından takip edeceklerini ve alınan kararları hayata geçirmek için birlikte çalışacaklarını belirtti.

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