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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 Bütçesini TBMM'de Sunarak Dış Politika Vizyonunu Paylaştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 yılı bütçesini TBMM'de sunarak, Türkiye'nin dış politikasındaki önceliklerini ve hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 Bütçesini TBMM'de Sunarak Dış Politika Vizyonunu Paylaştı

Dışişleri Bakanlığı 2025 Yılı Bütçesi TBMM'de Görüşüldü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 yılı bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'na sundu. Fidan, sunumunda Türkiye'nin dış politika hedeflerine ve uluslararası ilişkilerdeki güncel durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

Balkanlar ve Yunanistan'la İlişkiler

Bakan Fidan, ülkelerin Balkanlar'daki rolünün önemine dikkat çekerek, "Balkanlar'da ülkemiz, etkin bir aktör olmaya devam etmektedir." dedi. Yunanistan ile üst düzey görüşmelere değinen Fidan, "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'nden hareketle, Yunanistan’ın provokasyonlardan uzak durması yönündeki beklentilerimizi dile getirdik" ifadelerini kullandı.

ABD ile İlişkiler ve Milli Çıkarlar

Fidan, Amerikan yönetimiyle sürdürdükleri diyaloga ilişkin, "Yeni ABD yönetimiyle milli çıkarlarımız doğrultusunda yapıcı bir diyalog kurmayı hedefliyoruz" dedi. Yıl içerisinde yapılan temaslarda PKK/YPG/SDG ve FETÖ terör örgütlerine yönelik tutumun ilişkileri zedelediğini vurguladı.

NATO ve Avrupa ile Güvenlik İşbirliği

Fidan, Türkiye’nin NATO'daki rolüne de değinerek, "NATO Zirvesi’nde terörizmle mücadelede NATO’nun rolünün güçlendirilmesi için mutabık kalındı" ifadesini kullandı. Türkiye'nin NATO Kosova Gücü Komutanlığı görevini başarıyla tamamlayarak önemli bir katkı sunduğunu belirtti.

Körfez Ülkeleri ve Mısır ile İşbirlikleri

Körfez ülkeleri ile ilişkilerin stratejik düzeyde güçlendirildiğini belirten Fidan, "Mısır ile bölgesel istikrar ve refah odaklı bir işbirliği dönemine girdik" dedi. Mısır ile yapılan ziyaretlerin olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti.

Uluslararası İşbirliği ve Terörizmle Mücadele

Fidan, terörizmle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine de vurgu yaparak, "Terör örgütü PKK ve FETÖ ile mücadelede gerekli adımları attık" dedi. Ayrıca, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı uluslararası düzeyde mücadeleye dair öncü rol oynadıklarını belirtti.

Fidan, Dışişleri Bakanlığı’nın hedeflerinin ve politikalarının Türkiye'nin global düzeydeki etkisini artırmaya yönelik olduğunu ifade ederek, uluslararası işbirliklerinin önemini bir kez daha vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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