Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, devam eden ulusal temsil görevleri kapsamında Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Bakan Fidan, оylamalar resim ve fotoğraf sanatının önemini vurgularken, bu tür etkinliklerin kültürel değerleri anlamak ve paylaşmak adına büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Oylamanın sadece bir yarışma olmadığını, aynı zamanda fotoğrafın duyguları ve anıları nasıl yakalayabildiğini gösteren önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Böylelikle, Fidan'ın katılımı, bu anlamda kültürel dinamiklerin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.