Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li Mevkidaşı Antony Blinken ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Antony Blinken Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden görüşmeye dair bazı fotoğraflar paylaştı. Ancak, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için düzenlenen bu görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Fidan'ın ABD'li mevkidaşıyla gerçekleştirdiği bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.