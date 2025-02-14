Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman Bakan Baerbock ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Baerbock, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili güncel gelişmeleri değerlendirdiler. Ayrıca, Suriye'deki güvenlik durumu ve transatlantik ilişkiler üzerindeki son durum da görüşmenin ana başlıkları arasında yer aldı.