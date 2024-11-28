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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arabuluculuk Çalıştayı'nda Konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arabuluculuk Çalıştayı'nda önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 21:02
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arabuluculuk Çalıştayı'nda Konuştu

Dışişleri Bakanı Fidan, Arabuluculuk Çalıştayı'nda Konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arabuluculuk Çalıştayı'nda katılımcılara önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü tarafından akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen Arabuluculuk Çalıştayı'na hitap etti" ifadesi yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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