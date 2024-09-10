Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Arap Birliği Toplantısında Kudüs'ü Savundu

Hakan Fidan, Arap Birliği toplantısında Kudüs ve Harem-i Şerif'in İslami kimliğinin korunmasına yönelik kararlılığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:19
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Arap Birliği Toplantısında Kudüs'ü Savundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısında Kudüs'ü Savundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de gerçekleşen Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Kudüs’teki Provokasyonlara Sert Tepki

Fidan, İsrail'in Kudüs'ün kimliğini değiştirme ve Harem-i Şerif'teki tarihi statüyü ihlal etme girişimlerini kınayarak, "İslam dünyası, Harem-i Şerif'in İslami kimliğini korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır" şeklinde konuştu.

Radikal Eylemler ve Uluslararası Toplumun Rolü

Yüzlerce radikal İsrail vatandaşının polis koruması altında Harem-i Şerif'e saldırmasını "küstah bir provokasyon" olarak tanımlayan Fidan, bu tür eylemlerin İsrail hükümetinin ahlaki çöküşünü gözler önüne serdiğini belirtti. Fidan, "Uluslararası topluma, İsrail'in bu eylemlerini durdurması için baskı yapma konusunda ortak hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Gazze'deki Durum ve Sorumluluk

Gazze ile ilgili olarak, Türkiye'nin Güney Afrika tarafından başlatılan Uluslararası Adalet Divanındaki davaya müdahalede bulunduğuna dikkat çeken Fidan, dökülen kanın, İsrail’in geçmişteki saldırılarının cezasız kalmasının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Fidan, "Bu sefer farklı olmak zorunda. Sorumlular uluslararası mahkemelerde hesap vermeli. Ayrıca, Netanyahu'ya destek verenler de, devam eden soykırımın suç ortakları durumundadır; onlar da hesap verecek" şeklinde sözlerine ekledi.

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı