Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Arap Birliği Toplantısında Kudüs'ü Savundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısında Kudüs'ü Savundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de gerçekleşen Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Kudüs’teki Provokasyonlara Sert Tepki

Fidan, İsrail'in Kudüs'ün kimliğini değiştirme ve Harem-i Şerif'teki tarihi statüyü ihlal etme girişimlerini kınayarak, "İslam dünyası, Harem-i Şerif'in İslami kimliğini korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır" şeklinde konuştu.

Radikal Eylemler ve Uluslararası Toplumun Rolü

Yüzlerce radikal İsrail vatandaşının polis koruması altında Harem-i Şerif'e saldırmasını "küstah bir provokasyon" olarak tanımlayan Fidan, bu tür eylemlerin İsrail hükümetinin ahlaki çöküşünü gözler önüne serdiğini belirtti. Fidan, "Uluslararası topluma, İsrail'in bu eylemlerini durdurması için baskı yapma konusunda ortak hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Gazze'deki Durum ve Sorumluluk

Gazze ile ilgili olarak, Türkiye'nin Güney Afrika tarafından başlatılan Uluslararası Adalet Divanındaki davaya müdahalede bulunduğuna dikkat çeken Fidan, dökülen kanın, İsrail’in geçmişteki saldırılarının cezasız kalmasının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Fidan, "Bu sefer farklı olmak zorunda. Sorumlular uluslararası mahkemelerde hesap vermeli. Ayrıca, Netanyahu'ya destek verenler de, devam eden soykırımın suç ortakları durumundadır; onlar da hesap verecek" şeklinde sözlerine ekledi.

(Sürecek)