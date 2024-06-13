Bist 100
10.391,89 2%
DOLAR
32,34 0,09%
EURO
34,99 0,11%
ALTIN
2.375,96 -1,13%

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin artırılması konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 18:17
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki mevcut diplomatik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Bakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Begay'ın zirve öncesinde bir araya geldiğini duyurdu. Görüşme, Güneydoğu Avrupa'da barış ve istikrarın korunması, ekonomik işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi gibi kritik konulara odaklandı.

Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Bakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Begay'ın zirve öncesinde bir araya geldiğini duyurdu. Görüşme, Güneydoğu Avrupa'da barış ve istikrarın korunması, ekonomik işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi gibi kritik konulara odaklandı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Begay, görüşme sonrası X hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan ile son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Begay, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı. "Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin tarihsel derinliklere dayandığını ve bu ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini görmekten mutluluk duyuyorum," şeklinde konuşan Begay, işbirliği konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler

Türkiye ve Arnavutluk, tarihsel ve kültürel bağlarının yanı sıra, son yıllarda ekonomik ve ticari işbirliklerini de önemli ölçüde artırmış durumda. Türkiye, Arnavutluk'un en büyük ticaret ortaklarından biri olarak öne çıkarken, Türk şirketleri de Arnavutluk'ta çeşitli sektörlerde önemli yatırımlara imza atıyor. Bu bağlamda, Bakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Begay'ın gerçekleştirdiği görüşme, ekonomik işbirliğinin daha da genişletilmesi ve stratejik ortaklığın derinleştirilmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

O tarihe kadar giden emekliye, maaşına ek destek! Temmuz ayında 5.000 TL ödenecek

1999-2008 arası SGK girişliler zil takıp oynayacak! SGK'dan erken emeklilikte yeni karar

Yeter ki ‘Evim Olsun’ diyene Resmi Gazete’den okey! Devlet 500.000 TL karşılıksız verecek

Emekliye 15.000 TL nakde ek 3000 TL daha ödenecek! Başvurmayan dizlerini dövecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Acil nakit arayana 50.000 TL kredi başvurusu açıldı! 4A 4B 4C'lilere müjde

SGK giriş yılı bunlardan biri olanlara çıtır emeklilik! 47-48-49 yaşla emeklilik kapıda

Emekliye 15.000 TL nakde ek 3000 TL daha ödenecek! Başvurmayan dizlerini dövecek

Ziraat Bankası müşterilerine talih kuşu kondu! Hemen başvurana 33.000 TL kurban parası!

Emekliye kapanan kapıları PTT aralıyor! Bayramdan önce gidene hemen ödeniyor

14 Haziran sabahı IBAN'a bakanın gözleri parlayacak! O ödemeler hesaplarda

A101 büyük aktüel indirimi duyurdu! Bu ürünlerde 1 alana 1 bedava!

1999-2008 arası SGK girişliler zil takıp oynayacak! SGK'dan erken emeklilikte yeni karar

Yeter ki ‘Evim Olsun’ diyene Resmi Gazete’den okey! Devlet 500.000 TL karşılıksız verecek

Garanti Bankası bir SMS ile 10.000 TL dağıtıyor! Bayram öncesi ilaç gibi destek

İş arayan ehliyet sahipleri dikkat! Aile Bakanlığı kamu personeli alımı yapıyor

O tarihe kadar giden emekliye, maaşına ek destek! Temmuz ayında 5.000 TL ödenecek