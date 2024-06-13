Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki mevcut diplomatik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.



Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Bakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Begay'ın zirve öncesinde bir araya geldiğini duyurdu. Görüşme, Güneydoğu Avrupa'da barış ve istikrarın korunması, ekonomik işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi gibi kritik konulara odaklandı.

Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Bakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Begay'ın zirve öncesinde bir araya geldiğini duyurdu. Görüşme, Güneydoğu Avrupa'da barış ve istikrarın korunması, ekonomik işbirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi gibi kritik konulara odaklandı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Begay, görüşme sonrası X hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan ile son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Begay, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı. "Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin tarihsel derinliklere dayandığını ve bu ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini görmekten mutluluk duyuyorum," şeklinde konuşan Begay, işbirliği konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler

Türkiye ve Arnavutluk, tarihsel ve kültürel bağlarının yanı sıra, son yıllarda ekonomik ve ticari işbirliklerini de önemli ölçüde artırmış durumda. Türkiye, Arnavutluk'un en büyük ticaret ortaklarından biri olarak öne çıkarken, Türk şirketleri de Arnavutluk'ta çeşitli sektörlerde önemli yatırımlara imza atıyor. Bu bağlamda, Bakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Begay'ın gerçekleştirdiği görüşme, ekonomik işbirliğinin daha da genişletilmesi ve stratejik ortaklığın derinleştirilmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.