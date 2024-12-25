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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile istikrar üzerinde önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:05
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'dan BAE'ye Ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fidan'ın ziyaretinin kapsamına dair bilgiler yer aldı. Bakan Fidan'ın, Al Nahyan dışında BAE Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed Hamed eş-Şemsi ile de bir araya geldiği belirtildi.

İstikrar Üzerine Fikir Alışverişi

Görüşmelerde, bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik ortak çalışmalar üzerinde fikir alışverişi yapıldığı kaydedildi. Ayrıca, Suriye'nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına dair ortak tutumun teyit edildiği bilgisi paylaşıldı. Bu çerçevede, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesi için atılabilecek adımlar detaylıca ele alındı.

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