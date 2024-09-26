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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:04
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere New York'a gitti. Burada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmenin Detayları

Bakanlık, bu önemli görüşmenin detaylarını X sosyal medya platformu üzerinden paylaştı. Bakan Fidan, bu toplantıda bölgesel meseleler ve işbirlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

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