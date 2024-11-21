Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS ve AB Üzerine Önemli Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 Yılı Bütçesi TBMM’de Görüşüldü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunumunda Türkiye'nin uluslararası ilişkilerine dair önemli bilgiler paylaştı. BRICS'in kurumsal bir başvuru ve kabul mekanizması olmadığına dikkat çeken Fidan, Türkiye'nin bu yapı içinde kendini ifade ettiğini belirtti.

BRICS ve AB Üyeliği Üzerine Vurgular

Fidan, "BRICS, kurumsal bir başvuru ve kabul mekanizması olan bir yer değil. Üyeler bir araya geliyor ancak ilgizi ifade etmeniz gerekiyor. Biz ilgimizi ifade ettiğimizi söyledik.” dedi. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) sisteminde yer almadığını ve AB içindeki veri paylaşımının sorunlu olduğunu vurguladı. Fidan, "AB kurumsallaştıkça daha fazla bürokratikleşiyor ve daha fazla veriye ihtiyaç duyuyor," diye ekledi.

Türk Yatırımcılar ve AB Engelleri

Bakan Fidan, bazı Avrupa ülkelerinde Türk yatırımcıların olumlu karşılandığını, ancak Şengen sistemi nedeniyle engellerle karşılaşıldığını ifade etti. Türkiye'nin bağımsızlığı ve özgürlüğünün ön planda olduğunun altını çizen Fidan, "Türkiye bir başka ülkenin uydusu olabilecek bir ülke değil," dedi.

Ali Ağbaba İddialarına Yanıt

Fidan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilgili iddialarını yalanlayarak, o dönemde detaylı ve gerçek dışı sahnelerle anlatılan bir durumun yaşanmadığını vurguladı.

Kürtlerle İlişkiler ve Politika

Türkiye'nin sınır ötesindeki Kürtler ile olan ilişkilerine de değinen Fidan, tarihsel bağları belirterek, "Kürtlerin tek hamisi Türkiye’dir. Bu, tarihi bir gerçektir," dedi. Ayrıca, Türkiye'nin Erbil ile ilişkilerinin iyi olduğunu, Bağdat ile sorunların çözümü için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Kalkınma Yolu Projesi ve F-16 Siparişleri

Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye için önem taşıdığını belirten Fidan, Irak ile ilişkilerde olumlu gelişmeler beklediklerini aktardı. F-16 savaş uçakları ile ilgili sorunların siyasi iradede yattığını ve siparişlerin verildiğini ifade etti.

Sonuç

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu’nun 2025 yılı bütçelerini kabul etti. Fidan'ın açıklamaları, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki duruşunu net bir şekilde ortaya koyduğu gözlemlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.