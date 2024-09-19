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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Anadolu Ajansı'na Övgü

Hakan Fidan, Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını övgüyle değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 12:53
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Anadolu Ajansı'na Övgü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın AA'ya Sunduğu Destek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı'nın yürüttüğü çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, AA’nın uluslararası arenadaki etkisini vurgularken, "Dışişleri Bakanı olarak bu beni gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

AA'nın Rolü ve Önemi

Fidan, ajansın sağladığı haber akışının ülkelerin dış politika oluşturmasında ne denli önemli olduğunu belirtti. Anadolu Ajansı, yurt içinde ve yurt dışında güvenilir bir bilgi kaynağı olma konusundaki sorumluluklarını başarıyla yerine getiriyor.

Fidan, bu tür projelerin Türk diplomasi için kritik öneme sahip olduğunu, dış politika stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağladığını ifade etti. AA'nın uluslararası medyada daha görünür hale gelmesi gerektiğine dikkat çeken Fidan, bu konuda destek vermeye devam edeceğini söyledi.

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