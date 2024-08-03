Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Destek Paylaşımı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına karşı sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Fidan, X platformu üzerinden paylaşımda bulunarak, "#ErdoğanınYanındayız" etiketiyle duygularını ifade etti.

Fidan'ın ilgili paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millet sevdasını ve ülkemizin kalkınmasına yaptığı muazzam katkıları karalama girişimlerine geçit vermeyeceğiz. Milletimizin lideri ve tüm mazlumların umut ışığı olan Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Onun önderliğinde güçlü ve müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."