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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki katliam hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:54
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gazze Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile birlikte İstanbul'da düzenlenen ortak basın toplantısında önemli ifadelerde bulundu. Fidan, Gazze'deki katliamın faillerinin kesinlikle cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki Katliam ve Uluslararası Mahkemeler

Fidan, "Gazze'deki katliamın failleri cezasız kalmamalı. Bu caniler uluslararası mahkemelerde er ya da geç hesap vermeli." diyerek, uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapmasının ve Filistinlilerin insani ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Türkiye'nin Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasını desteklediğini ve Uluslararası Adalet Divanı'na müdahil olduğunu da hatırlattı.

İsrail'e Destek Veren Ülkelere Eleştiri

Fidan, "İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Gazze'deki katliamın suç ortağıdır" diyerek, bu tür desteklerin daha fazla çatışmayı tetikleyeceğine dikkat çekti.

Bölgedeki Barışın Gerekliliği

Fidan, "Daha fazla vebal sahibi olunmak istenmiyorsa, İsrail'in durdurulması şarttır" dedi ve Türkiye'nin bölgede barış ve huzur arzuladığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic (solda), İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

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