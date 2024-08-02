Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Hamas'a Taziye Ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Taziye Ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yöneticilerine taziyelerini iletti. Bu önemli görüşme, sosyal medya platformu X üzerinden duyuruldu.

Görüşme Detayları

Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile bir araya geldi ve taziye dileklerini iletti. Görüşmeye İsmail Heniyye’nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye de katıldı.

İsmail Heniyye'nin Suikast Girişimi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak amacıyla Tahran'da bulundu. Ancak 31 Temmuz'da İran Devrim Muhafızları Ordusu, Heniyye’nin konutuna bir saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Olayın Ardındaki İddialar

Heniyye'nin suikasta uğramasıyla ilgili olarak Hamas ve İran, suçlamaları İsrail’e yöneltti; ancak İsrailli yetkililer konu hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Tarihsel Arka Plan

İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal’ın yerine Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti. Bu önemli olay, Hamas’ın liderlik yapısını değiştiren bir dönüm noktası oldu.