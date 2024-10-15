Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'e Sert Eleştiriler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün'de Önemli Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Fidan, İsrail'in mevcut durumu hakkında sert eleştirilerde bulundu ve uluslararası barış ile güvenliğe olan tehditlerine dikkat çekti.

İsrail’in Tehditleri ve Uluslararası Destek

Bakan Fidan, İsrail'in Lübnan'ı işgal çabalarını ve Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücüne yönelik saldırılarını hatırlatarak, "Bugün İsrail, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik başlıca tehdit haline gelmiştir. Ancak bu suçları, yalnızca kendisi işlemiyor. Ona destek veren ülkeler var," dedi.

Türkiye ve Ürdün Arasındaki İlişkiler

Fidan, Türkiye ve Ürdün arasında var olan yakın ilişkiyi vurgulayarak, bu ilişkinin bölgesel barışa katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde karma ekonomik komisyonunun ilk toplantısını yapmayı planladıklarını ifade etti.

Netanyahu'nun Eylemleri ve Soykırım İddiaları

Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ve Lübnan'da sürdürdüğü politikaları eleştirerek, "Son bir yılda yaşananlar, Orta Doğu ülkelerinin bağımsız dış politikalar geliştirmesine olanak sağlayacak," dedi.

Bakan Fidan, "İsrail, bu bölgenin insanlarını 1948'den beri öldürüyor ve şimdi de yabancıları hedef alıyor. Bu soykırımcı eylemler, halkımızın zihninde asla silinmeyecek," şeklinde konuştu.