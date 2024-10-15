DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,39 0,16%
ALTIN
2.918,38 0,01%
BITCOIN
2.244.519,99 0,65%

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'e Sert Eleştiriler

Bakan Fidan, Ürdün’de uluslararası barışa tehdit olarak nitelendirilen İsrail'in eylemlerini kınadı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:29
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'e Sert Eleştiriler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün'de Önemli Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Fidan, İsrail'in mevcut durumu hakkında sert eleştirilerde bulundu ve uluslararası barış ile güvenliğe olan tehditlerine dikkat çekti.

İsrail’in Tehditleri ve Uluslararası Destek

Bakan Fidan, İsrail'in Lübnan'ı işgal çabalarını ve Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücüne yönelik saldırılarını hatırlatarak, "Bugün İsrail, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik başlıca tehdit haline gelmiştir. Ancak bu suçları, yalnızca kendisi işlemiyor. Ona destek veren ülkeler var," dedi.

Türkiye ve Ürdün Arasındaki İlişkiler

Fidan, Türkiye ve Ürdün arasında var olan yakın ilişkiyi vurgulayarak, bu ilişkinin bölgesel barışa katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde karma ekonomik komisyonunun ilk toplantısını yapmayı planladıklarını ifade etti.

Netanyahu'nun Eylemleri ve Soykırım İddiaları

Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ve Lübnan'da sürdürdüğü politikaları eleştirerek, "Son bir yılda yaşananlar, Orta Doğu ülkelerinin bağımsız dış politikalar geliştirmesine olanak sağlayacak," dedi.

Bakan Fidan, "İsrail, bu bölgenin insanlarını 1948'den beri öldürüyor ve şimdi de yabancıları hedef alıyor. Bu soykırımcı eylemler, halkımızın zihninde asla silinmeyecek," şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fahrettin Altun'un Kamu Diplomasisi Toplantısındaki Açıklamaları
2
Aydın-Denizli Otoyolu 17 Ekim'de Trafiğe Açılıyor
3
Lübnan İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı
4
Rusya ve Çin Askeri İlişkilerini Güçlendiriyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Mesajı
6
Amfibi Deniz Piyadeleri Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği Eğitimlerini Tamamladı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Açıklaması

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor