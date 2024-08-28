Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katarlı Mevkidaşıyla Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar ile Temas Kurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ateşkes Müzakereleri ve Gazze'nin Durumu Ele Alındı

Görüşme sırasında, Hamas ile İsrail arasındaki devam eden ateşkes müzakerelerine dair son gelişmelerin yanı sıra Gazze'deki mevcut durum detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu görüşme iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladı.