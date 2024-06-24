Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan korkutan açıklama! "III. Dünya Savaşı riski var"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Habertürk TV'de katıldığı programda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'da yükselen aşırı sağdan Orta Doğu'da yaşanan gerilimlere kadar birçok konuyu ele alan Fidan, dünya genelinde artan çatışma ve gerilimlerin III. Dünya Savaşı riskini artırdığını ifade etti.

Fidan, Avrupa Birliği'nin (AB) jeostratejik çerçevede Türkiye ile iş birliğinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin AB ile birlikte daha bağımsız ve kendinden emin bir jeostratejik aktör olabileceğini belirten Fidan, AB'nin bu konuda daha cesur adımlar atması gerektiğini vurguladı.



AVRUPA'DA AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ

Bakan Fidan, Avrupa'da yükselen aşırı sağa da değindi. Aşırı sağın Avrupa'nın iç dinamikleri açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten Fidan, Türk ve Müslüman toplumlarına yönelik artan tehditlerin de altını çizdi. Fidan, aşırı sağın Avrupa'nın kendi içindeki problemleri daha da derinleştirdiğini söyledi.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİMLER VE III. DÜNYA SAVAŞI RİSKİ

Fidan, Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin dünya barışını tehdit ettiğini belirtti. Gazze'deki katliamların ve soykırımların insanlığı ikiye böldüğünü ifade eden Fidan, bu durumun küresel çapta büyük bir çatışma potansiyeli taşıdığını söyledi.

"Dünya, bu tehdidi ciddiye almalı. Gazze'deki katliam, insanlığı ortadan ikiye bölen bir soykırım. Bunun karşısında duran bir yapı var. Bu yapı, Ukrayna'da devam eden sorunlarla birleşince küresel çapta büyük bir tehlike oluşturuyor."

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE KÜRESEL ETKİLERİ

Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının bölge ve dünya üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Devam eden savaşın maliyetinin çok yüksek olduğunu belirten Fidan, savaşın nükleer silah kullanımını gündeme getirebilecek potansiyelde olduğunu söyledi.

"Devam eden savaşın bölgeye ve dünyaya maliyeti çok fazla. Daha da vahimi, bu risk büyüyebilir ve yayılabilir. Nükleer silahlar gündeme gelebilir."

RUSYA, ÇİN VE İRAN'IN ORTAKLIĞI

Fidan, Rusya, Çin ve İran'ın yapısal bir ortaklığa doğru gittiğini ve bu durumun dünya üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

"Rusya, Çin ve İran, yapısal bir ortaklığa doğru gidiyorlar. Bu, savaşın meydana getirdiği yaygınlaşmanın bir sonucu."

GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILAR VE İSRAİL

Fidan, Gazze'ye yönelik devam eden İsrail saldırılarını kınadı ve bu saldırıların küresel barışı tehdit ettiğini belirtti.

"İsrail'in Hamas'ı bahane ederek Filistin direniş hareketini yok etme politikası, bölgedeki gerilimi artırıyor. Bu durum, küresel çapta büyük fay kırılmalarına yol açabilir."

LÜBNAN VE HİZBULLAH TEHDİDİ

İsrail'in Gazze'deki askeri hedeflerine ulaştıktan sonra Hizbullah'a ve Lübnan'a saldırabileceği riskine değinen Fidan, bu durumun bölgedeki gerilimi daha da artırabileceğini söyledi.

"İsrail'in soykırımı devam ettiği sürece bu risk devam edecek. Lübnan'daki aktörlerin Kıbrıs'ı tehdit etmesi, bu yayılma tehlikesinin habercisi."

Bakan Fidan, Suriye'deki mültecilerin geri dönüşünün önemine vurgu yaptı ve birleşik bir Suriye'nin PKK terörü ile mücadelede önemli bir aktör olacağını belirtti. Ayrıca, Rusya ile iş birliğinin önemine de dikkat çekti.



"Mültecilerin geri dönmesi önemli. Birleşik bir Suriye, PKK terörü ile mücadelede önemli bir aktör olacak."

YPG VE TERÖRLE MÜCADELE

Fidan, YPG konusunda ABD ve İngiltere ile yaşanan sorunlara değindi. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığını sürdüreceğini ve bu konuda diplomasinin en üst seviyede yürütüldüğünü belirtti.

"Bu tehdit kendi kendini kaldırana ve başka şekilde kaldırılana kadar devam edeceğiz."

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

Fidan, Netanyahu liderliğindeki İsrail'in politikalarının, Filistin direnişini yok etmeye yönelik olduğunu belirtti ve bu politikaların bölgedeki barışı tehdit ettiğini söyledi.

"Netanyahu liderliğindeki İsrail sistemi, Hamas'ı bahane ederek Filistin direnişini tamamıyla yok etmeyi amaçlıyor."

AVRUPA'DA AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ

Bakan Fidan, Avrupa'da aşırı sağın yükselişinin Türk ve Müslüman toplumları için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Avrupa'nın, aşırı sağın yükselişiyle kendi iç dinamiklerinde büyük sorunlar yaşadığını ifade etti.

"Avrupa'da aşırı sağın yükselişi, Türk ve Müslüman toplumları için büyük bir tehdit oluşturuyor. Avrupa kendi iç dinamiklerinde büyük sorunlar yaşıyor."

BYLOCK VE FETÖ İLE MÜCADELE

Fidan, ByLock'un deşifre edilmesinin FETÖ ile mücadelede dönüm noktası olduğunu belirtti. ByLock'un deşifre edilmesiyle FETÖ'nün hayalet olmaktan çıktığını ve örgüt mensuplarının kimliklerinin ortaya çıkarıldığını söyledi.

"ByLock'un deşifre edilmesi, FETÖ ile mücadelede dönüm noktası oldu. Bu sayede FETÖ hayalet olmaktan çıktı."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları, dünya çapında artan tehditlerin ve gerilimlerin ciddi bir risk oluşturduğunu gösteriyor. Fidan, dünya liderlerine barış ve müzakere çağrısında bulunarak, bu risklerin en aza indirilmesi gerektiğini vurguladı.



"Dünya, bu tehditleri ciddiye almalı ve barış için çaba göstermeli. Savaşın devam ettiği sürece bu riskler devam edecek."