Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik görüşme

Barış müzakereleri için Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov ile temasa geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki gerilimi azaltmak için çalıştıkları belirtildi. Diplomatik kaynaklar, görüşmenin olumlu geçtiğini bilgisi paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik görüşme
Yayın Tarihi:

Bugün (22 Aralık) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda konuştu. Diplomatik kaynaklar, görüşmenin içeriğine dair bilgi vermedi.

hakan-fidan

Barış müzakereleri için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştüğü belirtilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi gerektiğini belirttiği ifade edildi. Fidan'ın, barış anlaşmasının imzalanmasının bölge için hayati önem taşıdığını vurguladığı söylendi.

Öne Çıkanlar
Bu yöntemi bilenler daha az fatura ödüyor! Elektrik faturasını şıp diye düşüren etkili çözümler! Bu yöntemi bilenler daha az fatura ödüyor! Elektrik faturasını şıp diye düşüren etkili çözümler!
Kredi kartında adı soyadı yazanlara bankalardan uyarı! 8 gün sonra bakiyeler sıfırlanacak! Kredi kartında adı soyadı yazanlara bankalardan uyarı! 8 gün sonra bakiyeler sıfırlanacak!
27 Aralık 2023 Burç yorumları 2023’ün Son Dolunayı: Yengeç Burcu Sizi Nasıl Etkileyecek? 27 Aralık 2023 Burç yorumları 2023’ün Son Dolunayı: Yengeç Burcu Sizi Nasıl Etkileyecek?
Çok Okunanlar
İsrail'in yalanları en yakın müttefiki tarafından ortaya çıkarıldı İsrail'in yalanları en yakın müttefiki tarafından ortaya çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan borsa mesajı: Battık senaryoları ile yatırımcıları manipüle ettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan borsa mesajı: Battık senaryoları ile yatırımcıları manipüle ettiler İstanbul için kritik gün: AKOM'dan uyarı var İstanbul için kritik gün: AKOM'dan uyarı var Bakan Ömer Bolat, TOGG için stratejik anlaşmayı duyurdu: Milyonlarca dolarlık zarar önleniyor Bakan Ömer Bolat, TOGG için stratejik anlaşmayı duyurdu: Milyonlarca dolarlık zarar önleniyor Naci Görür, altından fay hattı geçen 23 ili açıkladı Naci Görür, altından fay hattı geçen 23 ili açıkladı