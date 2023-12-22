Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik görüşme
Barış müzakereleri için Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov ile temasa geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki gerilimi azaltmak için çalıştıkları belirtildi. Diplomatik kaynaklar, görüşmenin olumlu geçtiğini bilgisi paylaşıldı.
Bugün (22 Aralık) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda konuştu. Diplomatik kaynaklar, görüşmenin içeriğine dair bilgi vermedi.
Barış müzakereleri için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştüğü belirtilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi gerektiğini belirttiği ifade edildi. Fidan'ın, barış anlaşmasının imzalanmasının bölge için hayati önem taşıdığını vurguladığı söylendi.