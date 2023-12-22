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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik görüşme Barış müzakereleri için Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov ile temasa geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki gerilimi azaltmak için çalıştıkları belirtildi. Diplomatik kaynaklar, görüşmenin olumlu geçtiğini bilgisi paylaşıldı.