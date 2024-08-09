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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Lahey Çağrısı ve Diplomatik Temaslar

Bakan Fidan, Lahey'deki davaya müdahale çağrısı yaparak, uluslararası dayanışma vurgusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:19
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Lahey Çağrısı ve Diplomatik Temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Önemli Açıklamaları

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı Ervin İbrahimovic ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli konuşmalarda bulundu. Lahey'deki Davaya Müdahil Olma Çağrısı

Fidan, Gazze'deki insani duruma dikkat çekerek, "Vicdan sahibi diğer ülkeleri de Lahey'deki davaya müdahil olmaya buradan davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Karadağ ile İlişkilerin Önemi

Fidan, Karadağ'ın Balkanlar'daki huzur ve güvenliğe önemli katkılar sağladığını dile getirerek, "Karadağ, çok kültürlü yapısıyla bölgemiz için güzel bir örnek teşkil etmektedir." dedi.

İki Ülke Arasındaki İşbirliği

Bakan, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler mükemmel düzeydedir. Kapsamlı bir işbirliğimiz var ve bunun temelleri son derece sağlamdır." şeklinde konuştu. Ekonomik İlişkilerin Güçlendirilmesi

Fidan, Türk iş dünyasının Karadağ'a olan ilgisinin arttığını ve doğrudan yabancı yatırımlarda önemli bir yere sahip olduklarını belirtti.

Gazze'ye Yardım Çabaları

Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye yardım konusundaki çabalarına değinerek, "Gazze'ye 56 bin ton insani yardım gönderildi. Ancak, bu yardımların ulaştırılmasında sıkıntılar yaşanmaktadır." açıklamasında bulundu. Hukuki Sürecin Takibi

Fidan, Lahey'de açılan davaya müdahil olma sürecinin Türkiye açısından önemini vurguladı ve mahkemeye detaylı bir dosya sunduklarını belirtti.

Somali ve Etiyopya İlişkileri

Somali ve Etiyopya arasındaki gerginliğe de değinen Fidan, bu iki ülkenin dost ve müttefik olduğunu ifade etti.

Irak ile Güvenlik Mekanizması Toplantısı

Dışişleri Bakanı, Irak ile olan ilişkilerin kurumsal bir zemin üzerinde yürütüldüğünün altını çizerken, önemli toplantıların yapılacağını duyurdu.

Fidan, "İlişkilerimizi diplomasi ve müzakere ile ilerletme çabasındayız." diyerek, bölgesel meselelerde Türkiye'nin proaktif rolünü sürdürdüğünü vurguladı.

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